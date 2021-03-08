رامى صبرى يشجع المواهب النسائية في اليوم العالمي للمرأة

محمد الفلاح - الإثنين 8 مارس 2021

قرر النجم رامي صبري، دعم المواهب النسائية، في الغناء والعزف، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والتعاون معهن في اغنية من أغانيه، من خلال مسابقة أطلقها عبر حسابه الشخصي علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



وأطلق رامي صبري مبادرته الجديدة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لاختيار أفضل 3 مواهب نسائية في الغناء والعزف من خلال تحدي "عيونه لما قابلوني" أحدث أغنياته التي أطلقها على طريقة السينجل، من خلال فيديوهات تظهر المواهب الفنية وسيقع الاختيار على أفضل 3 مواهب فنية.

ويتعاون رامي مع المواهب المختارة في مشاركتهم أغنية "عيونه لما قابلوني"، على طريقة الدويتو يسعى فيها لتقديم مواهب مميزة للجمهور.

رامي صبري طرح مؤخرًا أغنية "عيونه لما قابلوني" وحققت مشاهدات عالية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وتعاون فيها مع الشاعر الغنائي محمد عاطف ومن ألحانه وتوزيع ومكس وماستر جلال حمداوي.

يذكر أن النجم رامي صبري حقق نجاحا خلال الفترة الماضية، بعد طرحه أغنيات سينجل مثل "خليني أشوفك تاني وخطيرة وشطبنا"، بالإضافة إلى تتر مسلسل "فرصة تانية" خلال رمضان الماضي باسم "غريب الحب" و"مش مرتاحين" تتر مسلسل "طلقتك نفسي" الذي عُرض مؤخرا.