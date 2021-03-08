ليلى علوى: تحية لكل امرأة فى يومها العالمى.. انتي الحياة

محمد الفلاح - الإثنين 8 مارس 2021

احتفلت النجمة ليلى علوى، باليوم العالمى للمرأة، الذى يوافق اليوم 8 مارس، مشيرة إلى العديد من الأدوار التى قدمتها فى السينما والدراما التليفزيونية، جسدت فيها المرأة المصرية من مختلف الأماكن والشخصيات والظروف والصعوبات، موجهة التحية لكل امرأة، قائلة: "أنت لست نصف الدنيا بل أنت الحياة".



ونشرت ليلى، عبر حسابها على إنستجرام، صورة مركبة تجمع العديد من الأدوار والشخصيات التى قدمتها، صحبتها بتعليق: "كل شخصية عملتها، كنت بجسد فيها مرأة مصرية من نوع مختلف، من مختلف الأماكن والشخصيات والظروف والصعوبات، ليها طباعها الخاصة ومميزاتها الفريدة".

وأضافت ليلى: "تحية لكل السيدات باليوم العالمى للمرأة، كل عام وانت امرأة قوية حازمة ملهمة حنونة صبورة متسامحة، أنت لست نصف الدنيا بل أنت الحياة".

ليلى علوى

كما هنأت أيضا، النجمة اللبنانية نور، السيدات فى يومهن العالمى، قائلة عبر حسابها على إنستجرام: "نحتفل اليوم بجميع النساء اللواتى يشاركن فى هذا العالم بعقول إيجابية وأرواح قوية والكثير من العمل الشاق، نحتفل باللواتى يسعون وراء أحلامهن ويفعلن المستحيل لجعلها حقيقة، نحتفل بالمرأة المستقلة والمحبة والراعية، يوم مرأة عالمى سعيد".

واليوم العالمى للمرأة، هو مناسبة للتفكير فى التقدم المحرز وللدعوة إلى التغيير وللاحتفال بأعمال عوام النساء وشجاعتهن وثباتهن فى إداء أدوار استثنائية فى تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن.