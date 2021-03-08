5 مسلسلات تسحب البساط من هوليوود إلى كندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تأجيل تصوير كثير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية في أستوديوهات هوليوود.

واضطرت شركات الإنتاج للبحث عن بديل لهوليوود، وهو ما وفرته كندا، إذ لجأ صناع الأفلام إليها لبدء تصوير وإنتاج أعمالهم المتعطلة حاليًا.

ويستعرض موقع "ديلي هايف" الأمريكي، أبرز المسلسلات التلفزيونية التي يجرى تصويرها في كندا حاليًا.



1- Umbrella Academy





بدأت نتفليكس تصوير الموسم الثالث من مسلسل الخيال العلمي "أكاديمية الشمسية" منذ شهر أغسطس/آب الماضي في كندا.

المسلسل بطولة إلين بيج وتوم هوبر، ويتناول محاولات أشقاء من أب بالتبني إنقاذ الأرض من دمار مؤكد.



2- In the Dark





استكمل صناع مسلسل "في الظلام" التصوير شهر مايو/أيار الماضي في تورنتو بكندا.

المسلسل بطولة بيري ماتفيلد وكيسي ديدريك، ويتناول قصة امرأة تكتشف وفاة صديقتها وتشهد على اختفاء الجثة بشكل غامض، مما يضطرها لبدء تحقيق خاص بها في ظل تكذيب الشرطة لها.

3- Station 11





انطلق تصوير مسلسل الدراما والخيال العلمي "المحطة 11" في أغسطس/آب الماضي في تورنتو.

المسلسل بطولة الممثلة الكندية ماكنزي ديفيس وهيمش باتيل، ويتناول جائحة الإنفلونزا التي انتشرت في العالم بأكمله.



4-The Handmaid’s Tale





يستكمل صناع المسلسل المنتظر "حكاية أمة" تصوير الموسم الرابع في تورنتو بداية من شهر مارس/أذار الحالي.

المسلسل بطولة إليزابيث موس ومأخوذ عن رواية أعلى مبيعًا للكاتبة مارجرت آتوود.

5- Locke and Key

بدأ تصوير الجزء الثاني من مسلسل "لوك أند كي" شهر مارس/أذار الجاري، ومن المتوقع أن يستمر الإنتاج حتى نهاية الشهر.

يعرض المسلسل على نتفليكس، ويتناول حياة عائلة لوكي التي تنتقل إلى منزل أجدادهم عقب وفاة الأب.



