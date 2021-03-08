شكرا لقرائتكم خبر عن علا رشدي في يوم المرأة العالمي: السيدات لديهن القوة والإرادة لتغيير المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة علا رشدى خلال برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، خلال فيديو على قناة ON، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وقالت: اليوم العالمي للمرأة بالنسبة لي هو أننا كسيدات يمكن أن نقوم بأي شيء نريده فلدينا القوة والإرادة والمثابرة والإيمان.

وأضافت الفنانة علا رشدى، لدينا أمثلة قوية جدا لسيدات غيرن التاريخ بداية من الملكة حتشبسوت، أم كلثوم، هدى شعراوي، عزيزة أمير أول صانعة أفلام وممثلة، وعندنا نماذج كثيرة يمكن أن تبث الحماس في أي امرأة، وتجعل لدينا يقينا أننا نستطيع تحقيق ما نريده في أي مجال نرغب فيه.

وتابعت علا رشدى، نحن كسيدات لسنا نصف المجتمع أو 80% فقط منه، بل نحن من ننجب المجتمع، لذا يمكننا تغييره، كلنا كسيدات مختلفات عن بعض، وكلنا منفردات ولا توجد سيدة مثل الأخرى، وفي النهاية ناشدت علا رشدي السيدات بأن يعملن ويساندن بعضهن بشكل أقوى وأكبر، وستجدوا المجتمع تطور بالشكل الذي نرغب فيه.

علا رشدى شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "بـ100 وش"، بطولة كل من: نيللى كريم وآسر ياسين وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، مصطفى درويش، علا رشدي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، سارة التونسي، ولؤي عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكري.