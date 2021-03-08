شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تحتفل باليوم العالمى للمرأة بإطلالة مميزة.. وتؤكد: يوم سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة الكبيرة يسرا، باليوم العالمى للمرأة، الذى يوافق اليوم 8 مارس، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.



النجمة يسرا

وظهرت النجمة يسرا، فى إطلالة مميزة والابتسامة ترتسم على وجهها ومرتدية "جاكيت" أسود اللون، وظهر ذلك من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على انستجرام، احتفالاً بهذه المناسبة، صحبتها بتعليق: "يوم سعيد للمرأة.. اليوم العالمى للمرأة".



النجمة يسرا عبر انسجرام

وسبق وكشفت الفنانة والنجمة الكبيرة يسرا، منذ عدة أيام، عن صور جديدة لها من جلسة التصوير، التى خضعت لها خلال وجودها ضيفة مع أمير كرارة، فى برنامج "سهرانين" الذى عرض الأسبوع الماضى، على قناة ON، ظهرت خلالها بكامل أناقتها وابتسامتها.

ونشرت النجمة يسرا، الصور عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "أثناء الاستعداد لبرنامج سهرانين".

واليوم العالمى للمرأة، هو مناسبة للتفكير فى التقدم المحرز وللدعوة إلى التغيير وللاحتفال بأعمال عوام النساء وشجاعتهن وثباتهن فى إداء أدوار استثنائية فى تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن.

وأشارت الأمم المتحدة، فى الاحتفالات باليوم العالمى للمرأة هذا العام، إلى النساء التى تقف فى الخطوط الأمامية لجبهة التصدى لجائحة "كوفيد- 19" بوصفهن عاملات فى مجال الرعاية الصحية وراعيات ومبتكرات وناشطات مجتمع ونماذج رائعة للقيادات الوطنية الفاعلة فى جهود التصدى للجائحة، وسلطت هذه الأزمة الصحية الضوء على مركزية مساهماتهن والأعباء الملقاة على عواتقهن بصورة غير منصفة.