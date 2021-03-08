شكرا لقرائتكم خبر عن "The Crown" يتصدر جوائز Choice Awards..اعرف باقي الفائزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دخولنا في موسم الجوائز السينمائي العالمي أقيم حفل توزيع جوائز Critics Choice Awards 2021، بشكل افتراضي مثلما اقيم الجولدن جلوب مؤخرًا، حيث حصل مسلسل العائلة البريطانية المثير للجدل "The Crown" علي جائزة أفضل مسلسل درامي، كما فاز الممثل جوش أوكونر بجائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي عن تجسيده دور الأمير تشارلز، بينما فازت الممثلة إيما كورين، بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي عن تجسيدها شخصية الأميرة ديانا، وعن جائزة أفضل ممثلة حصلت عليها الممثلة جيليان أندرسون عن دور وزراء بريطانيا مارجريت ثاتشر.

في حين حصلت النجمةانيا تايلور جوي علي جائزة أفضل ممثلة في مسلسل أو فيلم قصير عن دورها في مسلسل " The Queen’s Gambit"، وحصل الفيلم الذي جمع العديد من الجوائز في كل العالم "Nomadland" علي جائزة أفضل فيلم، وللمرة الثالثة بعد وفاته يحصل الراحل شادويك بوسمان، على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم " Ma Rainey’s Black Bottom ".

وكانت قد حققت Netflix نجاحًا كبيرًا من خلال سلسلتها الرابعة من The Crown، فحسب ديلي ميل أن 29 مليون شخص قاموا بتسجيل الدخول إلى خدمة البث المباشر لمشاهدة أحدث المسلسل الدرامي للعائلة المالكة The Crown، في بداية عرضه