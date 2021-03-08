شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة جيمس بوند تكرم النساء اللائى عملن بالفيلم فى اليوم العالمى للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية لسلسلة أفلام الأكشن الشهيرة 007 – جيمس بوند، على الاحتفال باليوم العالمى للمرأة الذى يوافق اليوم الثامن من شهر مارس، بتكريم السيدات اللائي ساعدن السلسلة طوال مسيرتها التي استمرت لعقود طويلة أمام الشاشات وحققن نجاحات كبيرة في اختصاصاتهن.

ونشرت الصفحة الرسمية للعميل البريطاني الأشهر في تاريخ السينما، مجموعة صور للنساء اللائي عملن في السلسلة خلال السنوات والعقود الماضية، لتكريمهن في اليوم العالمى للمرأة، وكتبت: "اليوم نريد أن نحتفل ببعض السيدات الرائعات في خلف كواليس سلسلة 007، اللواتى ساعدن في خروجه على ما هو عليه اليوم".



احدى السيدات القائمين على سلسلة جيمس بوند



كواليس سلسلة جيمس بوند

ووثقت الصفحة الرسمية عبر انستجرام، منشورها، بصور للشخصيات النسائية التي ساعدن في السلسلة، الذين جاءت أسمائهم كالاتي: "بيل ويليامز، ونعومي هاريس، وباربرا بروكولي، ومشرفة السيناريو جون راندال، ومصممة الديكور آنا بينوك، ومصففه الشعر إيلين وارويك، ومارجريت لوازر، وفنانة المكياج نعومى دون، ودومينيك فورتين، ومصممة الأزياء ليندي هيمينج والمخرجة ديبي ماكويليامز.



مصممة الازياء فى سلسلة جيمس بوند



احدى مصممات المكياج فى سلسلة جيمس بوند

واليوم العالمى للمرأة، هو مناسبة للتفكير فى التقدم المحرز وللدعوة إلى التغيير وللاحتفال بأعمال عوام النساء وشجاعتهن وثباتهن فى إداء أدوار استثنائية فى تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن.

وأشارت الأمم المتحدة، فى الاحتفالات باليوم العالمى للمرأة هذا العام، إلى النساء التى تقف فى الخطوط الأمامية لجبهة التصدى لجائحة "كوفيد- 19" بوصفهن عاملات فى مجال الرعاية الصحية وراعيات ومبتكرات وناشطات مجتمع ونماذج رائعة للقيادات الوطنية الفاعلة فى جهود التصدى للجائحة، وسلطت هذه الأزمة الصحية الضوء على مركزية مساهماتهن والأعباء الملقاة على عواتقهن بصورة غير منصفة.



مصممة المكياج فى سلسلة جيمس بوند