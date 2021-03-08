شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر يستغل أوقات فراغه فى لعب كرة السلة مع أصدقائه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمى جاستين بيبر، متابعيه وجمهوره، بمجموعة صور عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، يظهر من خلالها وهو يلعب كرة السلة برفقه أصدقائه في أحدى الملاعب.

وسرعان ما استقبلت الصور التي نشرها النجم العالمي عبر حسابه الشخصى، عددا كبيرا من التعليقات والإعجابات خلال وقت قصير من نشرها، واستقبل الكثير من التعليقات الخاصة من قبل أصدقائه.

وارتدي بيبر ملابسه الرياضية ماركة نايكي في المباراة التي خاضها مع أصدقائه، وحذاء من نفس الماركة باللون الأسود والاحمر، وبنطلون باللون الأسود.



جاستين بيبر يلعب كرة السلة



جاستين بيبر يسدد الكرة

وأطلق النجم العالمى جاستين بيبر الجمعة الماضية، كليب أغنيته السينجل الجديدة والتى تحمل اسم "Hold On" وذلك على قناته بـ"يوتيوب" والتى تضم أكثر من 61.3 مليون شخص.



النجم العالمى جاستين بيبر يلعب كرة السلة مع اصدقائه

وأغنية "Hold On" هى واحدة من أغنيات ألبومه الغنائى الجديد الذى من المقرر أن يطلقه نجم البوب الشهير خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والكليب هو من إخراج كولين تيلى .

استطاع كليب "Hold On" الذى أطلقه جاستين بيبر أن يحصد أكثر من 13.2 مليون مشاهدة خلال يوم واحد فقط من إطلاقه، إضافة إلى 942 ألف likes حتى الآن .



جاستين بيبر يلعب كرة السلة