شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور ورامى جمال يحيان حفلا غنائيا بمركز المنارة 2 أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطربان تامر عاشور ورامى جمال، لاحياء حفلا غنائيا بمركز المنارة بالتجمع الخامس، يوم الجمعة الموافق 2 من شهر إبريل المقبل، وسط حضور جماهيري مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لموجهة كورونا، ومن المقرر أن يقدمان باقة مميزة من أغنياتهما المحببة لجمهورهما.

وكان المطرب رامى جمال طرح مؤخرا أغنية "بتتجاوز" والتي حققت 4 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على اليوتيوب في 4 أيام فقط، وهى أول أغانيه باللهجة الخليجية ومن كلمات سعود بن محمد العبد الله الفيصل، ألحان رامى جمال، توزيع أحمد إبراهيم.

وفي وقت سابق، من فبراير الماضى، طرح رامى جمال، فى عيد الحب ثانى أغنيات ألبومه بعنوان "ما بتكبريش"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، من كلمات الشاعر أحمد المالكى، ألحان سهم، توزيع نادر حمدى.

​روج المطرب تامرعاشور، لأغنيته الجديدة " بقول عادى"، من خلال نشر ​عن مقطع قصير من الكليب عبر حسابه على تويتر، وبعد ساعات قليله من نشره مقطع الأغنية تصدرتامرعاشور التريند على تويتر، وكتب قائلا:" أنا عارف انتوا بتعملوا إيه شكرا على كلامكم الجميل ودي أقل حاجه أقدر أقدمها لكم" وتحول البرمو إلي ترند رقم 1 علي موقع اليوتيوب فور طرحه".

وكشف تامرعاشور عن أسباب تأجيل إصدار ألبومه الجديد بعدما كان مقررا طرحه فى الأشهر الماضية، موضحاً أن انتشار فيرس كورونا من أهم أسباب تأخر صدور الألبوم، إضافة الى أنه يفضل إقامة حفل جماهيرى بعد طرح الألبوم مباشرة، وهو ما يتعذر حدوثه حالياً بسبب الفيروس وعدم القدرة على إقامة حفلات غنائية.

ويتعاون تامر عاشور فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء يتعاون مع جمال الخولى، وأحمد المالكى، وأحمد إبراهيم، وهشام صادق.كما يتعاون مع كل من محمدى وتامر على ومحمد النادى وسامح جلال وسامر أبو طالب، كما يقوم عاشور نفسه بتلحين عدد من أغانى الألبوم، أما على صعيد التوزيع فيتعاون تامر عاشور مع كل من فهد وعمرو إسماعيل.