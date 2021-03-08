صفية العمرى تحتفل باليوم العالمى للمرأة: كل عيد ونحن قويات ونيرات ومستنيرات

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة القديرة صفية العمرى، باليوم العالمى للمرأة، الذى يوافق اليوم الثامن من مارس، مشيرة إلى أن النساء ما زالن تكافح حول العالم للمساواة بين الجنسين، مهنئة نساء الأرض بهذه المناسبة، قائلة: "كل عيد ونحن قويات قادرات محبات نيرات ومستنيرات".



صفية العمرى

ونشرت صفية العمرى، صورة عبر حسابها على انستجرام، وهى الصورة التى تعود للعام 2007، صحبتها بتعليق: "فى اليوم العالمى للمرأة وبعد عام عصيب ظهرت فيه النساء على الخطوط الأمامية للتصدى لجائحة كورونا، مازالت النساء حول العالم تكافح للمساواة بين الجنسين".

وأضافت: "من خلال عملى الشرفى مع الأمم المتحدة استمعت وقابلت العديد من النساء، لكل منهن قصة ملهمة تستحق التحية والتقدير، كل عيد ونحن قويات قادرات محبات نيرات ومستنيرات، كل عيد ونحن الأرض الأم والحبيبة الوطن، عيد مرأة سعيد لنا جميعاً".



صفية العمرى

واليوم العالمى للمرأة، هو مناسبة للتفكير فى التقدم المحرز وللدعوة إلى التغيير وللاحتفال بأعمال عوام النساء وشجاعتهن وثباتهن فى إداء أدوار استثنائية فى تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن.

وأشارت الأمم المتحدة، فى الاحتفالات باليوم العالمى للمرأة هذا العام، إلى النساء التى تقف فى الخطوط الأمامية لجبهة التصدى لجائحة "كوفيد- 19" بوصفهن عاملات فى مجال الرعاية الصحية وراعيات ومبتكرات وناشطات مجتمع ونماذج رائعة للقيادات الوطنية الفاعلة فى جهود التصدى للجائحة، وسلطت هذه الأزمة الصحية الضوء على مركزية مساهماتهن والأعباء الملقاة على عواتقهن بصورة غير منصفة.