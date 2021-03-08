شكرا لقرائتكم خبر عن توبى ماجواير نجم سلسلة Spider Man أثناء حمل ابنته على ظهره فى الشوارع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات مصورى الباباراتزى ممثل هوليود توبى ماجواير أثناء تجوله في شوارع بيفرلى هيلز، حيث كان يحمل ابنته روبى على ظهره لفترة طويلة، مثلما ذكر موقع ديلى ميل خلال تقريره.

وأضاف الموقع أن النجم الذى سبق وشارك في بطولة العديد من الأعمال المهمة مثل ثلاثية سبايدر مان الأولى، بالإضافة إلى فيلم جاتسبى العظيم مع ليوناردو دى كابريو دوماً ما يحرص على التنزه بصحبة بناته الاثنتين.



توبى ماجواير وابنته

جدير بالذكر أن النجم توبى ماجواير سبق وتم ترشيحه لجائزة الجولدن جلوب مرة واحدة كأفضل أداء عن دوره فى فيلم BROTHERS، كما فاز كأفضل ممثل عن أدواره فى أفلام Spider Man وpleasantville، وذلك قى مهرجان mtv.

كما تعد سلسلة Spider Man أهم عمل قام توبى ماجواير ببطولته، حيث حقق إجمالى إيرادات تخطت 2 مليار دولار على مستوى العالم، مما جعله من أهم الممثلين الذين لعبوا الدور.



توبى ماجواير

كما يرتبط توبى ماجواير من ناحية أخرى بصداقة وطيدة مع الممثل ليوناردو دى كابريو حيث يعتبرا أصدقاء من الطفولة وفقاً لما أكده الثنائى فى أكثر من مناسبة وشاركا معاً ببطولة فيلم جاتسبى العظيم بدور صديقين.