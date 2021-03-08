شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده تطمئن جمهورها فى أحدث ظهور: أنا عيانة وادعولى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة الاستعراضية فيفى عبده، عن آخر تطوراتها الصحية في أحدث ظهور لها، حيث شاركت متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو ظهرت من خلاله عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وهى تطمئن جمهورها على حالتها الصحية، مطالبة من جمهورها الدعاء لها لتجاوز تلك الفترة.

وقالت فيفى عبده في الفيديو الذي أضافت فيه "فلتر" لتغيير ملامحها: "يا مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا، قلت أعملكم الفيديو ده وأنزله، واحشني جدًا جدًا وأكيد أنا كمان وحشتكم لأن أنا عيانة، ادعولى، بحبكم اوي".

وكانت قد نشرت فيفى، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، منذ عدة أسابيع، وظهرت فيها بإطلالة شتوية وكتبت قائلة: "‏يا صباح الفل من مصر أم الدنيا عايز أقول لك الدنيا بردة أوى".

وسبق وهنأت فيفى جمهورها بعيد الحب قائلة: "هابى فلانتين داى.. كل سنة وأنتم طيبين.. الروج الأحمر بيليق على المناسبة دى.. كل سنة وأنتم طيبن وسنة جديدة ما يكونش فيها كورونا ولا مكرونة ولا لازانيا ولا أي حاجة خالص .. بحكم أوى أوى".



جانب من فيديو فيفى عبده