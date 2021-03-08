شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل دوجلاس يحتفل باليوم العالمى للمرأة بصورة لزوجته كاثرين جونز وابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمى مايكل دوجلاس، على الاحتفال باليوم العالمى للمرأة الذى يوافق اليوم، على طريقته الخاصة، حيث نشر صورة لزوجته النجمة العالمية كاثرين زيتا جونز، وابنته كاريس دوجلاس، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليعبر عن امتنانه وحبه للسيدات التي في حياته.

وظهرت كاثرين جونز فى الصورة التى نشرها دوجلاس، عبر إنستجرام، وهى تحتضن ابنتها ويرتديان إحدى القلادات التى تشير الى فوزهم بمسابقة ما.

وسبق وأحيا دوجلاس، الذكرى الأولى لرحيل والده الممثل الراحل كيرك دوجلاس، بعدما مر عام كامل على رحيله، فى الخامس من فبراير الماضى، ونشر مايكل دوجلاس، صورة قديمة تجمعه مع والده لاستعادة ذكرياتهما معاً، وكتب فى تعليقه على الصورة: "لا أصدق أن عام مضى بدونك، بعدما رحلت عن عالمنا في سن 103 عام".



كاثرين زيتا جونز وابنتها كاريس دوجلاس

واليوم العالمى للمرأة، هو مناسبة للتفكير فى التقدم المحرز وللدعوة إلى التغيير وللاحتفال بأعمال عوام النساء وشجاعتهن وثباتهن فى إداء أدوار استثنائية فى تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن.

وأشارت الأمم المتحدة، فى الاحتفالات باليوم العالمى للمرأة هذا العام، إلى النساء التى تقف فى الخطوط الأمامية لجبهة التصدى لجائحة "كوفيد- 19" بوصفهن عاملات فى مجال الرعاية الصحية وراعيات ومبتكرات وناشطات مجتمع ونماذج رائعة للقيادات الوطنية الفاعلة فى جهود التصدى للجائحة، وسلطت هذه الأزمة الصحية الضوء على مركزية مساهماتهن والأعباء الملقاة على عواتقهن بصورة غير منصفة.