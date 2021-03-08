شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل اختيار جيسو عضوة "BLACKPINK " كسفيرة لـDior والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرف النجمة الكورية Jisoo "جيسو" عضوة فريق البوب الكورى "BLACKPINK" أنها واحدة من أكثر نجمات العالم جاذبية وجمالاً، وقد وقع الاختيار على جيسون لكى تكون سفيرة دار أزياء "Dior" الجديدة للموضة والجمال، وهو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة ومن أبرزها "ان ام أى".

فقد أعلنت النجمة جيسون الخبر من خلال صفحتها على "إنستجرام"، كذلك كشف دار أزياء "Dior" عن الخبر من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" والتى وصلت إلى أكثر من 35 مليون شخص.



جيسو

أشارت التقارير أن دار الأزياء الفاخر وجد أن Jisoo تجسد تماما رمز الأنوثة المعاصرة للدار، ويجدها القائمون على الدار أنها بمثابة مصدر إلهام رئيسى لمجموعة خريف / شتاء 2021 القادمة.

أعربت عضوة فريق " BLACKPINK " عن سعادتها بالتعاون مع DIOR" وأكدت أنها تمتلك حماس شديد يجعلها لا تستطيع للكشف عن هذا العمل المثير الذى سنقوم به مع الدار، وأضافت:"عندما سمعت أن مجموعة Dior لخريف وشتاء 2021 كانت مستوحاة إلى حد كبير منى حول العمل لأكثر خصوصية بالنسبة لى".