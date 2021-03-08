شكرا لقرائتكم خبر عن Rosé عضوة فريق "BLACKPINK" تكشف تفاصيل أغنيتها On The Ground والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية Rosé "روزيه" عضوة فريق البوب الكورى "BLACKPINK" قررت أن تستثمر النجاح المذهل الذى حققه الفريق الشهير خلال الفترة الماضية ، فقد كشفت النجمة البالغة من العمر (24 عام) أنها بصدد إطلاق كليب أغنية سينجل بمفردها و كأنها تبحث عن الشهرة بعيد عن باقى عضوات BLACKPINK.

وأعلنت Rosé "روزيه" أنها ستطلق أغنيتها الجديدة يوم الجمعة المقبل، والأغنية تحمل عنوان "On The Ground".

وأصدرت Rosé "تيزر" مدته 15 ثانية فقط لتعلن عن أغنيتها الجديدة، حيث ظهرت النجمة الشهيرة وهى تجلس فى سيارة بإطلالة ناعمة وبراقة، وكأن المقطع الدعائى الخاص بالأغنية ما هو إلا مداعبة لعشاقها ومحبيها.

يذكر أن فريق BLACKPINK استطاع أن يضع بصمة من ذهب فى عالم الموسيقى والغناء خلال عام 2020 حيث تحول الفريق لواحد من أهم الفرق الغنائية فى العالم، ومن أبرز الأغنيات التى قدمها الفريق أغنية "Ice Cream" مع سيلينا جوميز وتعاون الفريق أيضا مع نجمة الراب الشهيرة كاردى بى وذلك فى أغنية "Bet You Wanna" وهو ما زاد من شعبية الفريق خارج كوريا وأصبحت شعبيته الفريق عالمية.