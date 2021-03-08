شكرا لقرائتكم خبر عن جيك جلينهال يطلق النيران على طائرة مروحية تطارده بكواليس أحدث أفلامه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ديلي ميل صورًا لـ نجم هوليود جيك جيلنهال، أثناء تصويره لفيلمه الجديد الذى يقوم ببطولته، الذي يخوض من خلاله مشاهد أكشن ومطاردة مثيرة.



جيك جلينهال

كما اكتفى ديلى ميل بتسليط الضوء على تلك المشاهد دون كتابة اسم الفيلم، الذى يقوم ببطولته جيلنهال، وظهر وهو يركب سيارة إسعاف يطلق من خلالها رصاصات على طائرة هليكوبتر تقوم بتنفيذ مشاهد المطاردة، ما يعكس تضمن الفيلم العديد من المشاهد الأكشن خلال أحداثه.



جيك جلينهال خلال فيلمه

جدير بالذكر أن جيك جلينهال اشتهر خلال مسيرته الفنية ببطولة العديد من الأفلام السينمائية الناجحة التى حققت إيرادات ونجاحا كبيرا.





مشهد المطاردة خلال أحداث الفيلم

ومن تلك الأفلام بطولته لفيلم life، بالإضافة إلى فيلم Prince of Persia الذى حقق نجاحاً كبيراً أثناء عرضه فى دور العرض كما يعتبر من أشهر أدواره الذى قدمها بمسيرته الفنية بعدما حظى خلاله بشعبية كبيرة بفضل الشخصية الذى قدمها.