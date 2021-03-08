طرح البوستر الرسمي لـ"كوفيد 25" ليوسف الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

استقرت الجهة المنتجة لمسلسل "كوفيد 25" على البوستر الرسمي للعمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر المنتج تامر مرسي، البوستر الرسمي للعمل عبر حسابه على تويتر، وعلق: "كوفيد 25 .. لأول مرة يوسف الشريف يخوض تجربة الـ 15 حلقة في رمضان 2021 ".

وكانت الجهة المنتجة للعمل قد طرحت هذا البوستر في وقت سابق، كبوستر مبدئي للعمل، إلا أنها استقرت عليه في النهاية رسميا كبوستر رسمي للمسلسل.

"كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، آيتن عامر، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي، ومن تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.