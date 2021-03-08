حمو بيكا في فيديو مثير للجدل: "مفيش طالب هيسقط".. والجمهور: "سيب غيرك يتعلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

أثار مطرب المهرجانات حمو بيكا الجدل، بنشر مقطع فيديو له عبر موقع فيسبوك، يوجه خلاله رسالة للطُلاب الذين يؤدون الامتحانات هذه الفترة، قائلًا: "مفيش حد هيسقط في مصر".

وأضاف "بيكا"، موجهًا حديثه لوزير التعليم الدكتور طارق شوقي، قائلًا: "وزير التربية والتعليم أنا بحبك وكلنا زي ولادك ولازم مصر كلها تنجح يا أحلى وزير تعليم في مصر لأن كلنا مرينا بظروف صعبة".

وتباينت ردود الأفعال على فيديو "بيكا"، وجاءت بعض التعليقات ساخرة على النحو التالي: "ناجحين علشان رب الكون ميزنا بميزة"، و"نص الثقة بتاعتك يا بيكا وهدخل امتحان ثانوية عامة من غير ماذاكر الموقع"، و"يارب يا بيكا يسمع منك إحنا دافعين دم قلبنا فلوس"، "مصدقاك عشان قلت الكورونا هتخلص يوم السبت وخلصت".

بينما هاجم البعض ما قاله حمو بيكا في الفيديو، وجاءت عدد من التعليقات على النحو التالي: "سيب غيرك يتعلم"، و"إزاي واحد زيك بفلوسه دي ماياخدش كورسات في الإلقاء وفن الكلام والإتيكيت"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن حمو بيكا تعاون مع عمر كمال مؤخرًا في أغنية "سوق الصحاب"، وهي من كلمات محمد غباشي، وتوزيع شادي وخليل.