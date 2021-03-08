هكذا احتفلت شريهان باليوم العالمي للمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة شريهان، على الإحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق ٨ مارس من كل عام.

‏وكتبت شريهان، عبر حسابها على تويتر: "إنحناءة شكر وتقدير وإحترام إلى كل امرأة على وجه الكرة الأرضية لإنجازاتها الإنسانية، الإقتصادية، السياسية، الإجتماعية، والإبداعية وإلى كل من يواصلن إعطاء الحياة ‎حياة بالرغم من كل ما نعيشه من فراق وألم وضغوط وصعوبات".

وأضافت: "يظل هدفي، طموحي، وحلمي، قائمين ومستمرين رغم أنني نفذت منه أولى خطواتي وإنحناءاتي لإمرأة وأسطورة رائعة، وما دمنا على قيد الحياة، وما دامت الحياة مستمرة، اليوم سيرحل وأمس رحل وغداً قادم، فلا يوجد مستحيل بإذن الله، بالإرادة والإصرار والأمل والعمل والضمير والحب".

وتغيبت شريهان عن جمهورها منذ آخر أفلامها "العشق والدم" عام 2002، حيث اكتشفت إصابتها بمرض سرطان الغدد اللعابية الذي يعد من أكثر الأورام السرطانية ندرة على مستوى العالم، واستغرقت رحلة علاجها فترة طويلة امتدت لسنوات، حتى أعلنت عن تعافيها من المرض بشكل كامل.

وينتظر عودة شريهان مجددا لجمهورها بعدما أعلنت شركة "العدل جروب" عن عودتها قبل سنوات من خلال عروض مسرحية.