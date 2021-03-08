فشلت في تعليمي الحياء.. كيف احتفل أحمد فهمي باليوم العالمي للمرأة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص الفنان أحمد على الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الموافق اليوم 8 مارس، من خلال حسابه بموقع "تويتر".

وغرد "فهمي"، قائلًا: "لماذا سميت حواء، حواء هو اسم يعنى حياة، احتواء وحياء".

وأضاف: "شكرًا لمن أعطتني الحياة وعلمتني الاحتواء ولكنها فشلت في تعليمي الحياء، أشكر كل ما هو مؤنث اليوم".

ويحتفل العالم اليوم الموافق 8 مارس، باليوم العالمي للمرأة، والذي بدأ الاحتفال به قبل مائة عام تقريبًا بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد خروج 15 ألف سيدة في شوارع نيويورك للمطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة وخلق عالم يوفر فرص عمل متكافئة للجنسين.

نادت النساء وقتها بمطالب أخرى مثل القضاء على العنف ضد المرأة وإلقاء الضوء على إنجازات العنصر النسائي في مختلف المجالات في جميع أنحاء العالم، فضلًا عن الحصول على حق التصويت فى الانتخابات، ليكون 8 مارس يومًا عالميًا للمرأة.