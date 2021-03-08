في يوم الشهيد.. محمود البزاوي يحيي ذكرى استشهاد ابن شقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

طالب الفنان محمود البزاوي من متابعيه عبر حسابه على تويتر، الدعاء لإبن شقيقه الشهيد البطل هشام مصطفى البزاوي، وذلك تزامنا مع ذكرى يوم الشهيد.

وكتب البزاوي، عبر حسابه : "‏ ٩ مارس يوم الشهيد.. أتمنى من كل الناس تترحم وتقرأ الفاتحة على روح شهيد سيناء ابن أخويا.. الشهيد البطل هشام مصطفى البزاوي .. اللي ربنا كرمه بالشهادة وكرمنا كعيلة بالفخر و العزة .. ألف رحمة ونور عليك يا بطل وعلى كل ولادنا الأبطال.. يوم الشهيد".

يذكر أن الفنان محمود البزاوي، انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "الفنار"، وهو اسم مبدئي، من إنتاج محمد حفظي وإخراج شريف نجيب في أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك في بطولته كل من دلال عبد العزيز، ومحمد الشرنوبي، وهدى المفتي.