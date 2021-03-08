"كنت سأفقد عيني".. حلمي بكر يكشف لـ"الخليج 365" تطورات حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الموسيقار الكبير حلمي بكر، تفاصيل حالته الصحية عقب إجرائه عملية جراحية في عينه اليسرى.

وقال بكر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أجريت عملية في عيني الشمال، بعد اكتشاف أحد أطباء العيون عند الكشف على عيني بوجود مياه عليها بعد شعوري بتعب بها، وطلب الطبيب مني إجراء عملية فورا دون تأخير حتى لا أتعرض لفقدان البصر بها".

وتابع بكر: "تم تغيير عدسة العين، والحمد لله العملية نجحت وخرجت من المستشفى، وأتواجد حاليًا في المنزل، وأنا بخير والحمد لله دلوقتي".

وأضاف: "ألتزم حاليًا بتلقي العلاج اللازم طبقًا لما كتبه لي الطبيب المعالج، وأتناول الأدوية في مواعيدها لعودة عيني للحياة مرة أخرى بعد أن كنت سأفتقدها".

يذكر أن الموسيقار والملحن حلمي بكر، لحن حوالي 1500 لحن لكبار المطربين العرب مثل ليلى مراد ووردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، كما قدم نحو 48 مسرحية غنائية أشهرها: "سيدتي الجميلة" و"حواديت" و"موسيقى في الحي الشرقي"، واكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية ولحن الكثير من الأغاني الناجحة.