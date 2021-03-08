محمد رمضان يثير غضب جمهوره بسبب صورته مع “الدولارات الطائرة”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 8 - مارس - 2021 7:33 مساءً

يبدو أن الصورة الجديدة التي نشرها الفنان المصري محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، لم تلقَ إعجاب عدد كبير من الجماهير.

ويظهر رمضان في الصورة وهو يجلس في مكان مرتفع وينظر إلى أعلى، وأوراق نقدية من فئة الدولار تتطاير من حوله، ما أثار غضب عدد كبير من الجمهور، والذين عبروا عن ذلك من خلال تعليقات مختلفة.

وعلق بهاء حجازي، قائلا: ”وانت لو مخلعتش ورميت فلوس في كل صورة هيعايروك يا محمد“، فيما قال محمود طه: ”نجاح في الدنيا بس قصدك، لكن مش ده نجاح الآخرة ولا ده النجاح الحقيقي، أنت فاهم النجاح غلط والله للأسف“.

وكان قد أثار رمضان منذ أيام جدلا واسعا بفيديو شاركه مع متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء تواجده في طائرته الخاصة، فيما تقوم مضيفة الطيران بتغطيته، معلقا بالقول: ”المضيفة الحنينة رزق“.

حيث ذكر البعض من جمهوره بأن المقصود من هذا الفيديو هو استفزاز زوجته، خاصة بعد تردد أنباء عن انفصالهما، حيث علقت إحدى متابعاته: ”وش رد فعل زوجتك يا ترى“.