شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أسوان الدولي يحتفل باليوم العالمي للمرأة.. ويؤكد: يقمن بأعظم الأدوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، التهنئة لكل امرأة مصرية وعربية، وكل نساء العالم، مشددًا على أنهن يتحملن كل الجهد وتقمن بأعظم الأدوار في خدمة مجتمعاتكم وذلك من خلال بيان صحفي.

ولم يكتف مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بذلك بل كشف عن أنه منذ انطلاقه في دورته الأولي 2018 عرض الأفلام التي تمثل إبداع المرأة من كل أنحاء العالم.. بل تبني العمل على تأطير كل ما يتعلق بالمرأة من قضايا واحتياجات.

واليوم بهذه المناسبة المهمة يرسل المهرجان رسالته إلى كل النساء اللواتي يدافعن عن الحرية ويطالبن بالعدالة والإنسانية، إلى كل النساء صانعات الحياة كل عام وأنتن طيبات.

وتعقد الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في الفترة من 24 إلى 30 مايو المقبل، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان.

ويكرم المهرجان في حفل الافتتاح النجمة إلهام شاهين بمنحها جائزة إيزيس للإنجاز تقديرًا لمشوارها السينمائي الطويل.

كما بدأ مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بتوثيق حالة المرأة المصرية أثناء فترة انتشار فيروس كورونا، من خلال مشروع يحمل عنوان "نساء تحت الجائحة" يتضمن شهادات مصورة لنساء من مختلف المحافظات، ومن خلفيات اجتماعية وثقافية مختلفة، حول تفاصيل حياتهن اليومية وما لقيته المرأة بشكل خاص من معاناة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشفت إدارة المهرجان عن أن الدورة الخامسة للمهرجان ستشهد الإعلان عن نتيجة استفتاء ينظمه المهرجان لاختيار أفضل 100 فيلم عربي للمرأة، وهي الأفلام التي تناقش قضية تخص قضايا المرأة أو التي أبدعتها المخرجة كمخرجة، عبر تاريخ السينما العربية الطويل والذي يمتد لأكثر من 100 عام .