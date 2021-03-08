شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان فى اليوم العالمى للمرأة: انحناءة شكر لكل امرأة لإنجازاتها الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة والفنانة الكبيرة شريهان، سيدات مصر والعالم بيوم المرأة العالمى، الذى يوافق اليوم الثامن من مارس، مقدمة انحناءة شكر وتقدير واحترام إلى كل امرأة على وجه الكرة الأرضية لإنجازاتها الإنسانية، الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية والإبداعية.

وكتبت شريهان، عبر حسابها على تويتر: "من قلبى أودُ أن أشكر كل نساء العالم بداية من المرأة المصرية مرورًا بكل طفلة جميلة عظيمة رائعة قوية ستولد بعد رسالتى هذه بأمل وحلم جديد لتنير به البشرية والإنسانية بعلمها وعملها وإبداعها".





وأضافت شريهان: "إنحناءة شكر وتقدير واحترام إلى كل امرأة على وجه الكرة الأرضية لإنجازاتها الإنسانية، الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية والإبداعية، وإلى كل من يواصلن إعطاء الحياة حياة بالرغم من كل ما نعيشه من فراق وألم وضغوط وصعوبات".





وتابعت شريهان: "ويظل هدفى وطموحى وحلمى قائمين ومستمرين، رغم أننى نفذت منه أولى خطواتى وانحناءاتى لامرأة وأسطورة رائعة، وما دمنا على قيد الحياة، وما دامت الحياة مستمرة، اليوم سيرحل وأمس رحل وغدًا قادم ولا يوجد مستحيل بإذن الله، بالإرادة والإصرار والأمل والعمل والضمير وطبعاً الحب".





واليوم العالمى للمرأة، هو مناسبة للتفكير فى التقدم المحرز وللدعوة إلى التغيير وللاحتفال بأعمال عوام النساء وشجاعتهن وثباتهن فى إداء أدوار استثنائية فى تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن.

وأشارت الأمم المتحدة، فى الاحتفالات باليوم العالمى للمرأة هذا العام، إلى النساء التى تقف فى الخطوط الأمامية لجبهة التصدى لجائحة "كوفيد- 19" بوصفهن عاملات فى مجال الرعاية الصحية وراعيات ومبتكرات وناشطات مجتمع ونماذج رائعة للقيادات الوطنية الفاعلة فى جهود التصدى للجائحة، وسلطت هذه الأزمة الصحية الضوء على مركزية مساهماتهن والأعباء الملقاة على عواتقهن بصورة غير منصفة.