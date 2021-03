شكرا لقرائتكم خبر عن "Raya and the Last Dragon" يتصدر شباك التذاكر الأمريكى بـ8 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "Raya and the Last Dragon" من إنتاج ديزني، 8.6 مليون دولار من خلال 2045 شاشة عرض، لكنه فشل في مضاهاة الظهور المثير للإعجاب خلال الوباء، لفيلم"Tom & Jerry" ، الذي حقق 14.1 مليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما يشير لوجود أمل لقطاع السينمات الذي عانى طويلًا.

وتم توفير "Raya and the Last Dragon" لمشتركي Disney Plus ، وهي طريقة استخدمتها الشركة سابقا عند طرح فيلم"Mulan"، وعلى الرغم من أن فيلم "Raya" قد حقق جزءًا بسيطًا مما كان يصنعه فيلم عائلي كبير الميزانية في أوقات ما قبل 19COVID، إلا أنه حقق أرباحًا كافية للحصول على المركز الأول في قوائم شباك التذاكر الأمريكي، على الصعيد العالمي.

وتدور أحداث Raya And The Last Dragon منذ زمن بعيد، في عالم خيالي يدعى "كوماندرا" عاش خلاله البشر والتنين معًا في وئام. ولكن عندما هددت قوة شريرة الأرض، ضحى التنانين بأنفسهم لإنقاذ البشرية، والآن بعد 500 عام، عاد هذا الشر نفسه والأمر متروك لمحارب وحيد، "ريا"، لتعقب التنين الأسطوري الأخير لاستعادة الأرض المكسورة وشعبها المنقسم.

ويقوم بالأداء الصوتي في الفيلم أوكوافينا وكيلي ماري تران، وأخرج دون هال وكارلوس لوبيز استرادا.