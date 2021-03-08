شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات حفل جوائز النقاد الأمريكية الافتراضي يتألقن بفساتين جذابة من المنزل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت النجمات إيما كورين وكالي كوكو، وأنجيلا باسيت، وجال جادوت وغيرهن في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد لعام 2021 في لوس أنجلوس، فعلى الرغم من انطلاق الحفل افتراضيًا بسبب فيروس كورونا "كوفيد 19"، إلا أن النجمات حرصن على الاحتفال بصورهن من منازلهن ومشاركتها عبر حساباتهن الشخصية على منصات السوشيال ميديا.

وظهر الفنانون من جميع أنحاء العالم تقريبا، بعد أسبوع واحد من إقامة حفل جولدن جلوب، وقد تميزت جوائز اختيار النقاد السنوية بسجادة حمراء افتراضية بمشاركة نجوم الفن عبر الإنترنت، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وحصد مسلسل "ذا كراون - The Crown" عدة جوائز في حفل اختيار النقاد الأمريكية، حيث فاز المسلسل الذي يرصد حياة الملكة إليزابيث الثانية منذ الأربعينات بجائزة أفضل مسلسل درامي، كما فاز الممثل جوش اوكونر بجائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي عن تجسيده دور الأمير تشارلز، بينما فازت الممثلة إيما كورين، بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي عن تجسيدها شخصية الأميرة ديانا.

إيما كورين

كما فازت جيليان أندرسون بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في الدراما عن تجسيدها شخصية رئيسة وزراء بريطانيا مارجريت ثاتشر مارجريت تاتشر، خلال حفل افتراضي أقيم لتوزيع جوائز اختيار النقاد السنوية في نسختها الـ26.



جيليان أندرسون

كذلك، حصدت الممثلة انيا تايلور جوي، جائزة أفضل ممثلة في مسلسل أو فيلم قصير عن دورها في مسلسل "كوين جامبيت - The Queen’s Gambit"، فيما حصد مسلسل “Normal People” على على جائزة أفضل مسلسل قصير.

وفاز فيلم (نومانلاند - Nomadland) بجائزة أفضل فيلم، كذلك حصد الفنان الراحل شادويك بوسمان، الذي توفي في أغسطس 2020 إثر إصابته بالسرطان، على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "ما ريني بلاك بوتم - Ma Rainey’s Black Bottom "، حسبما ذكر موقع " deadline".

أتش إي آر



المغنية H.E.R



النجمة أماندا



النجمة كالي



باميلا أدلون



جال غادوت



جوليا جارنر



ريجينا كينج



كالي كوكو



نجمة Bridgerton Phoebe Dynevor



يارا شهيدي