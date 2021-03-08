شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي بكر بعد إجرائه عملية بعينه: أصبحت أفضل وأتواجد بمنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الموسيقار حلمي بكر لـ"الخليج 365" أنه بصحة جيدة، وأنه عاد إلى منزله لاستكمل العلاج، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في عينه اليسرى، داخل إحدى مستشفيات القاهرة، موضحًا أنه شعر بآلام مبرحة بعينه اليسرى فى الأيام الماضية استدعت التدخل الجراحي، مؤكدًا أن الآلام التي كان يشعر بها قلت ولكنه ما زال يغطي عينه.



حلمي بكر يجري عملية في عينه

وكان قد نشر فادي بدر، نجل شقيقة حلمي بكر، صورًا في المستشفي، وعلق عليها: "تم بنجاح والحمد لله إجراء عملية جراحية بالعين اليسرى للموسيقار حلمي بكر اليوم.. دعوات له بإتمام الشفاء".