شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد براد بيت فى كواليس أحدث أفلامه Bullet Train والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع الديلى ميل، خلال تقرير، عن أحدث ظهور للنجم براد بيت من كواليس تصوير فيلمه الجديد Bullet Train، ووصف تقرير الديلى ميل الصور الذى تم رصدها للممثل العالمى على انها جاءت خلال مشهد ليلى يقوم بتصويره براد بيت.

كما جاء هذا المشهد ضمن أحداث الفيلم الذى يجرى تصويره حالياً في لوس انجلوس، حيث رصدت أعين الكاميرات براد بيت أثناء تجوله وهو يرتدى قبعة وجاكت، بالإضافة إلى اجراءه مكالمة تليفونية أثناء تصويره.



براد بيت

ويعتبر فيلم براد بيت الجديد بمثابة عودة له لأفلام الأكشن من جديد، حيث أكد موقع الديلى ميل فى تقرير سابق نشره الشهر الماضى أن النجم الكبير ذو الـ 57 عام، يحاول جاهداً التمرين بجدية من أجل استعادة فورمته السابقة، لتأدية مشاهد الأكشن.



براد بيت فى صور أخرى

وأضاف تقرير الموقع الشهير وقتها أن براد بيت سيؤدى مشاهد فى غاية الصعوبة باستخدام آلات حادة، وهى المشاهد التى ستذكر متابعيه وعشاقه بما قدمه قبل سنوات طويله بفيلمه الشهير Fight Club الذى تم طرحه عام 1999.



براد بيت فى الكواليس

وبالتالى يتدرب براد بيت الذى كان وقتها فى سن صغير على تمرينات عديدة مثل الكيك بوكس، وغيره من الرياضات العديدة الذى يسعى من خلالها للتميز بفورمة عالية تساعده على تأدية مشاهد الأكشن بسنه الحالى.

براد بيت