مع الكبار.. محمد صبحي رفقة فؤاد المهندس وعبدالمنعم مدبولي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك النجم محمد صبحي جمهوره ومتابعيه، صورتين له إحداهن مع الفنان الكبير فؤاد المهندس، والأخرى مع الفنان الكبير عبدالمنعم مدبولي.

وعلق "صبحي"، على الصور عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، قائلًا: "مع الكبار.. لن أنسى أبدًا دعمكما لى"

واحتفل محمد صبحي مؤخرًا بعيد ميلاده، ويُعد واحدًا من أبرز الفنانين الذين قدموا العديد من الأعمال المسرحية والدرامية والسينمائية التي لازالت عالقة في أذهان الجماهير.

كما احتفل الفنان الكبير بمسيرة ٥٠ سنة فن الذي كرم من خلالها عددا من النجوم في مسيرته بينهم نيللي، إلهام شاهين، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، وآخرون