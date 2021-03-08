صورة.. كارينا كابور تحتفل باليوم العالمي للمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرصت النجمة الهندية كارينا كابور، على الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الموافق اليوم 8 مارس.

ونشرت "كارينا"، صورة لها رفقة طفلها الثاني عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وعلقت: "لايوجد شيء لا تستطيع النساء فعله اليوم، يوم سعيد للمرأة"

ويحتفل العالم اليوم الموافق 8 مارس، باليوم العالمي للمرأة، والذي بدأ الاحتفال به قبل مائة عام تقريبًا بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد خروج 15 ألف سيدة في شوارع نيويورك للمطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة وخلق عالم يوفر فرص عمل متكافئة للجنسين.

نادت النساء وقتها بمطالب أخرى مثل القضاء على العنف ضد المرأة وإلقاء الضوء على إنجازات العنصر النسائي في مختلف المجالات في جميع أنحاء العالم، فضلًا عن الحصول على حق التصويت فى الانتخابات، ليكون 8 مارس يومًا عالميًا للمرأة.