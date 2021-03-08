مسلسلات رمضان 2021.. تعرف على العائدين.. أحدهم غاب 6 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أيام قليلة ويهل هلال شهر رمضان الكريم، ويبدأ موسم سيظل هو الموسم الأهم الذي يتسابق صنّاع الدراما التليفزيونية لعرض مسلسلاتهم خلاله، والفوز بأعلى نسب مشاهدة، وإعجاب الجمهور والتقييم الإيجابي من النقاد.

ويشهد الموسم الرمضاني لعام 2021، عودة عدد كبير من نجوم الفن؛ ليطلوا بعد غياب على جمهورهم، بعضهم لم يزد غيابه على العام، والبعض الآخر امتد لأربع سنوات أو أكثر، ونستعرض أبرزهم في السطور التالية..

نرمين الفقي

6 مواسم كاملة، غابتها الفنانة نرمين الفقي عن المشاركة في المسلسلات الرمضانية، منذ مشاركتها في "جبل الحلال" أمام الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، عام 2014.

ويشهد موسم 2021 عودة نرمين في مسلسلين، الأول "ضل راجل" أمام الفنان ياسر جلال، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح، والثاني "النمر" تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

كريم عبدالعزيز

3 أعوام غابها الفنان كريم عبدالعزيز عن السباق الرمضاني، بعد تقديمه الجزء الأول من مسلسل "الزيبق" عام 2017، ويعود هذا العام بالجزء الثاني من مسلسل الاختيار، تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.

أحمد مكي

في عام 2017 كانت آخر مشاركة للفنان أحمد مكي في مسلسل يُعرض في رمضان، إذ قدم وقتها "خلصانة بشياكة"؛ ليعود هذا العام بالجزء الثاني من مسلسل "الاختيار".

أحمد عز

شارك الفنان أحمد عز في رمضان 2018، بمسلسل "أبوعمر المصري"، وغاب بعدها عن تقديم بطولة أي عمل في المواسم الرمضانية التالية، ومن المقرر أن تأني عودته هذا العام من خلال مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء الديب.

هند صبري

حققت الفنانة هند صبري على مدار سنوات قاعدة جماهيرية كبيرة، بنجاح أعمالها الرمضانية التي باتت وجبة أساسية يحرص على متابعتها الجمهور، وانتظار ما ستقدمه من جديد، كان آخر عمل لهند في شهر رمضان مسلسل "حلاوة الدنيا" مع الفنان ظافر العابدين، عام 2017 وتعود في 2021 لتقدم "هجمة مرتدة".

طارق لطفي

حقق الفنان طارق لطفي في رمضان 2016 نجاحًا كبيرا بمسلسل "شهادة ميلاد"، ومنذ ذلك التاريخ غاب عن المشاركة في مسلسلات رمضان، ويشهد العام الجاري عودته بأحد أكثر الأعمال التي ينتظرها الجميع جمهورًا ونقادًا، متوقعين نجاحه لمناقشته إحدى القضايا المهمة، إلى جانب أنه يضم كوكبة من نجوم التمثيل، وهو "القاهرة كابول".

"القاهرة كابول" كتبه عبدالرحيم كمال، أخرجه حسام علي، بطولة نبيل الحلفاوي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، وحنان مطاوع.

منى زكي

رغم نجاحها في شخصية "تحية عبده" بمسلسل "أفراح القبة" الذي عُرض في رمضان 2016، فإنها غابت عن الجمهور السنوات الماضية، وتعود لرمضان بمسلسل "تقاطع طرق" تأليف وإخراج تامر محسن.

يحيى الفخراني

نجم كبير ينتظر الجمهور أعماله بفارغ الصبر، ويشعرون بالضيق إذا تغيب عامًا عنهم، هو الفنان يحيى الفخراني، الذي دائمًا ما تناقش مسلسلاته قضايا اجتماعية أو فكرية مختلفة ومهمة، في إطار لا يخلُ من المتعة.

الفخراني شارك في 2018 بمسلسل "بالحجم العائلي"، ويعود في 2021 مرتديًا ثوبًا جديدًا عبر مسلسل "نجيب زاهي زركش" والذي يجمعه من جديد بالكاتب عبدالرحيم كمال، ونجله المخرج شادي الفخراني.

عمرو يوسف

في 2018 قدم الفنان عمرو يوسف الدراما الاجتماعية الصعيدية "طايع" وتحدث من خلاله عن الثأر وتجارة الآثار، وغاب بعدها؛ ليخوض عند عودته في 2021 تحديًا جديدًا.

عمرو يشارك في رمضان 2021 بمسلسل تاريخي يتحدث عن إحدى قصص مصر القديمة، العمل يحمل اسم "الملك" ويتناول سيرة أحمس طارد الهكسوس، عن نص أدبي لـ"أديب نوبل" نجيب محفوظ "كفاح طيبة" ويخرجه حسين المنباوي.

روبي

كان آخر ظهور للفنانة روبي في مسلسل عُرض بموسم رمضاني، عام 2017، إذ قدمت وقتها مسلسل "رمضان كريم" مع الفنان سيد رجب، إخراج سامح عبدالعزيز، وتلعب هذا العام دور البطولة في مسلسل "شقة 6" إخراج محمود كامل.

عائدون

تضم قائمة العائدين لدراما رمضان، عددًا كبيرًا من النجوم؛ بعضهم غاب عامًا واحدًا أو عامين عن الجمهور، واكتفى بالظهور كضيف شرف في أحد الأعمال التي عُرضت في مواسم غيابه؛ ليشهد عام 2021، عودتهم لدور البطولة، بينهم: أحمد السقا، حمادة هلال، صبا مبارك، مصطفى شعبان، محمد إمام، عمرو سعد، وهشام سليم.