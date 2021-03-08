هاني سرحان: "الاختيار 2" يوثق مرحلة هامة في تاريخ مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

صرح هاني سرحان مؤلف مسلسل "الاختيار 2- رجال الظل" أنه أوشك على الانتهاء من كتابة حلقات المسلسل المقرر عرضه في رمضان المُقبل، وقال إن المسلسل يوثق مرحلة هامة في تاريخ مصر ويسلط الضوء على بطولات ضباط الشرطة سواء ضباط الأمن الوطني أو العمليات الخاصة كما يستعرض جانب من حياتهم الاجتماعية أيضاً".

وأضاف "المسلسل يتحدث عن أحداث هامة وقعت في مصر في الفترة ما بين 2013 لـ 2020".

وأكد المؤلف هاني سرحان أن كتابة مسلسل "الاختيار 2" يعتبر تحدي له لأنه نوع مختلف عما قدمه سابقاً في مسلسلات مثل "الفتوة والأب الروحي ولمس أكتاف"، إذ يحكي ويكتب قصص شخصيات حقيقية واقعية وصعوبة تحويل حياتها إلى سيناريو خاصة أنها شخصيات قدمت للوطن الكثير.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وأحمد شاكرعبد اللطيف ورياض الخولي.

هاني سرحان كاتب سيناريو ومؤلف مصري، استطاع أن يفرض نفسه في سوق الدراما المصرية بجزئين من مسلسل الأب الروحي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، نافس في الموسم الرمضاني لأول مرة في 2019 بمسلسل لمس أكتاف، والذي تصدّر قوائم المشاهدات لأسابيع، الأمر الذي دفع الفنان ياسر جلال لتكرار التعاون بينهما في مسلسل الفتوة 2020 الذي يدور في زمن قديم من منتصف القرن التاسع عشر في أحياء القاهرة القديمة وعصر الفتوات.