باسم مغنية يعلن وفاة خالته: "الثوار منعوني من اجتياز الطريق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلن الفنان اللبناني باسم مغنية عن وفاة خالته قبل قليل، وأشار إلى أن والدته كانت بالمستشفى قبل يومين.

باسم كشف عن الوفاة عبر صفحته بموقع فيسبوك، وكتب: "خالتي توفت قبل قليل.. وأمي كانت في المستشفى من يومين، ذهبت لأخبرها بوفاة أختها حتى أخفف عنها بسبب حالتها الصحية لكن الثوار منعوني من اجتياز الطريق رغم معرفتهم بوضعي. وحتى الآن لم أخبر أمي ولا أعرف ما العمل".

باسم كان قد أعلن في ديسمبر الماضي عن وفاة والده. وشارك مؤخرا في مسلسل "إلا أنا" مع نجلاء بدر، وجميلة عوض، وأحمد خالد صالح.