"مستحملتش".. لماذا انفصلت ابنة شقيقة الملك فاروق عن يوسف شعبان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشفت "سايناي" ابنة الفنان يوسف شعبان، في أول ظهور لها عن كواليس انفصال والدها ووالدتها ابنة الأميرة فوزية، نادية إسماعيل بك شيرين، مؤكدة أنها لم تستطع التعايش مع ظروف عمله.

وأضافت "سايناي"، خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية "لميس الحديدي"، المعروض على قناة "أون"، أن فترة زيجة يوسف شعبان بوالدتها لم تتعد العامين: "اتجوزوا سنتين وانفصلوا؛ مستحملتش حياة الفنانين هما حياتهم مختلفة ليلهم نهار ونهارهم ليل وإحنا متربيين تربية عسكرية".

ورحل يوسف شعبان في 28 فبراير الماضي، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ولد النجم الكبير في حي شبرا بالقاهرة 16 يوليو 1931، درس في كلية الحقوق جامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، ومن بعدها سحب أوراقه من الكلية وهو في السنة الثالثة لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج فيه عام 1962.

ومن أبرز مشاركات الفنان الكبير السينمائية: "ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، معبودة الجماهير، مراتي مدير عام"، كما قدّم للتليفزيون العديد من المسلسلات المتميزة، منها: "الشهد والدموع، الوتد، الضوء الشارد، المال والبنون" وغيرها.

آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.