10 أفلام عالجت قضايا المرأة في السينما بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 مارس 2021 07:47 مساءً - للســينما عيــن علــى الواقع وأخــرى تنظر للمســتقبل، ومنــذ انطلاق حركة تحــرر المــرأة، قدمت على الصعيدين العربي والعالمي، عدة أفلام كان هدفها الأول دعم قضايا النســاء، وبمقدمتها المساواة مع الرجال في الحقوق والواجبات، وتغيير النظرة السلبية للمرأة العاملة خاصة إذا كانت أما تعيل عدة أطفال، وتواجه الظواهر التي تنتهك مشــاعرها مثل التحرش، «ســيدتي» جمعت أبرز 10 أفالم عربية وعالمية عالجت قضايا المرأة في السينما.

North Country 1

فيلم Country North مأخوذ عن قصة حقيقية وقعت أحداثها في عام 1975، بطلتها امرأة تدعى لويس جونسون تعمل في أحد مناجم الفحم بالواليات المتحدة الأميركية. تعرضت لويس هي وزميالتها لـلـتـحـرش والــعــنــف مــن قــبــل الــعــمــال بـالـمـنـجـم، ووســـط صمت زميالتها وخوفهن، قررت لويس الصراخ والإفصاح عما تتعرض له وصعدت القضية لمعاقبة الجناة، وبفضلها تم إقرار أول قانون لتجريم التحرش الجنسي في مواقع العمل في الولايات المتحدة األميركية عام 1989 الفيلم من بطولة تشارليز ثيرون وأخرجه نيكي كارو عام 2006.

Wild 2

قررت شيريل سترايد التي عانت انهيارا نفسيا وجسديا عام 1995، القيام برحلة غيرت مسار حياتها تماما، ليس فقط كإنسانة ولكن كذلك على المستوى العملي، ذلك لأن شيريل حين وثَقت رحلتها عام 2012 أدبيا تحولت إلى واحدة من أشهر الكاتبات، وسرعان ما تحولت قصتها إلى فيلم لفت انتباه الجميع. الفيلم من إخراج جاين مارك فالي، وبطولة النجمة ريس ويذرسبون.

3 Frida

عانت الفنانة التشكيلية الشهيرة فريدا منذ طفولتها من شلل الأطفال ما ترك إعاقة جسدية برجلها اليمنى، وألما نفسيا بروحها لم ينته أبدا، بعدها تعرضت لحادث كاد أن يودي بحياتها، اضطرت بعده إلى التمدد على ظهرها من دون حركة عاما كاملا، ما دفعها إلى اكتشاف حبها للرسم الـذي لجأت إليه للتنفيس عن نفسها وتضييع الوقت. يعرض الفيلم السيرة الذاتية للرسامة والفنانة التشكيلية فريدا كاهلو التي لم تلق الدعم المادي ولا المعنوي ولا حتى الشهرة إلا متأخرا. الفيلم من إخراج جوليا تيمور. وقد ترشحت عنه بطلته سلمى حايك لأوسكار أفضل ممثلة.

4 مراتي مدير عام

هل يقبل الرجل العمل تحت قيادة زوجته؟ قضية شائكة عصفت بأغلب المجتمعات العربية بـدايـة مـن النصف الثاني مـن القرن العشرين، وتناولها الفيلم بطريقة كوميدية لتمرير أفكاره المناصرة لمكانة المرأة وحقها في تبوء أعلى المناصب. الفيلم للمخرج فطين عبد الوهاب، وشاركه كاتب السيناريو سعدالدين وهبة، مقتبسا عن روايــة للكاتب عبدالحميد جــودة السحار، وتــدور أحــداث الفيلم حول شادية (عصمت)، التي يتم تعيينها مديرا لإحــدى المصالح الحكومية حيث يعمل زوجها (صالح ذو الفقار)، الذي يخفي عالقته بها عن الموظفين، حرصا على صورته الاجتماعية. لكن، وبسبب الوضع المستجد، تتحول حياتهما إلــى جحيم، فتطلب عصمت نقلها إلى مصلحة أخرى، وحين غادرت شعر زوجها بالندم وطلب أن ينقل هو الآخر ليكون بجوار زوجته في المؤسسة الجديدة.

5 Brockovich Erin

الفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية المرأة تحمل نفس الاسم، تعيش برفقة أطفالها الثالثة بعدما هجرها والــدهــم، وتعمل في إحدى شــركــات المحاماة، وبــمــرور الــوقــت تكتشف إيــريــن بروكوفيتش مسؤولية شركة عن تسميم المياه في المدينة وتعريض حياة الآلالف للخطر وتنجح في الحصول على حكم بتعويض العائلات برقم غير مسبوق، الفيلم من بطولة جوليا روبرتس ونالت عنه جائزة الأوسكار ومن إخراج ستيفن سودبيرج.

Million Dollar Baby 6

تعيش ماجي النادلة الفقيرة ذات الـ 31 عاما، على أمل أن تصبح محترِفة ذات يوم، ولا ترغب في أن يساعدها على الوصول إلى هذا الحلم إلا شخص واحد فقط هو المدرب فرانكي. تذهب إليه إلقناعه بموهبتها، ورغــم إصـــراره على أنــه ال يقوم بتدريب النساء إلا أنها لم تيأس أبــدا، ونجحت بالنهاية في دخــول عالم المالكمة لتنهال عليها البطولات، الفيلم من بطولة وإخراج كلينت إيستوود، شاركه في البطولة هيلاري سوانك ومورجان فريمان.

7 أريد حلا

يعتبر فيلم «أريد حلا» للفنانة الراحلة فاتن حمامة واحدا من أهم أفلام السينما المصرية، والذي غير من الواقع وكان له تأثير على الساحة، فبسببه تمت إعادة النظر في قوانين الأحوال الشخصية، والــســمــاح لــلــمــرأة الـمـصـريـة بـحـق الــطــلاق لـلـضـرر مــن دون أن تتعرض للمهانة أمام المحاكم. الفيلم مقتبس عن قصة حسن شاه، سيناريو وإخراج سعيد مرزوق وشارك في بطولته الفنان رشدي أباظة.

8 عفوا أيها القانون

أثـــارت أحـــداث فيلم «عــفــوا أيـهـا الــقــانــون» بطولة نـجـلاء فتحي ومحمود عبد العزيز لغطا كبيرا عام 1985، وهو أول فيلم للمخرجة المثيرة للجدل إيناس الدغيدي. يحكي الفيلم قصة هدى الأستاذة الجامعية وزوجها الدكتور علي الذي يخونها مع امرأة أخرى بفراش الزوجية، وعندما تضبطه تطلق عليه الرصاص وترديه قتيال، يتم القبض عليها، فتحاول المحامية لفت نظر القضاء إلى ضرورة تخفيف الحكم مراعاة لحالة الزوجة النفسية وقت ارتكاب الجريمة كما يحدث مع الرجال، ولكن يتم الحكم على الزوجة بالسجن 15 سنة، وتسبب الفيلم في عرض القضية على المحكمة الدستورية المصرية لتقرر المساواة في العقوبة بين الرجل والمرأة.

9 678 القاهرة

قدم فيلم "678" قضية التحرش في مصر، من خلال3 نساء من طبقات مختلفة، وأثار جدلا واسعا، وأسهم بشكل كبير في تغيير قانون التحرش. الفيلم تم إنتاجه عام 2010 للمخرج محمد دياب، من بطولة نيللي كريم وبشرى وباسم سمرة.

10 السادة الرجال

فيلم آخر ناصر قضايا المرأة بطريقة الكوميديا السوداء، إذ لا تجد الزوجة (معالي زايد) حلا لأزماتها مع زوجها ومديرها في العمل إلا الخضوع لجراحة لتتحول إلى ذكر، لتنطلق بعدها المقارنات بين حياتها قبل وبعد الجراحة وتستعرض العديد من الأزمــات التي تواجهها المرأة مثل: المواكبة بين العمل داخل المنزل وخارجه، الضغط عليها لترك العمل لتصبح تابعة لكيان الرجل، وقضية تأخر النساء عن الترقية بسبب إجــازة الوضع، حيث يعلن مدير عملها صراحة أن زميلها الرجل ستتم ترقيته على حسابها، رغم أنها أكفأ منه وذلك بسبب أخذها إجــازة وضع وساعات رضاعة بشكل يومي. الفيلم من إخراج رأفت الميهي وبطولة محمود عبد العزيز ومعالي زايد.