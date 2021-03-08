ستيفاني صليبا مصابة بـ”كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 07:28 مساءً - منذ 20 دقيقة

آخر تحديث: 8 - مارس - 2021 7:06 مساءً

أصيبت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا بفيروس كورونا وهي تخضع للحجر المنزلي منذ نحو أسبوع.

وأكد المكتب الإعلامي للممثلة ستيفاني صليبا إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيراً الى انها تخضع للعزل المنزلي منذ نحو أسبوع وأنها بصحة جيدة.

وطمأن المكتب الإعلامي محبي صليبا مؤكداً أنها تخطت المرحلة الصعبة لكورونا وأنها بحالة جيدة وتتماثل للشفاء حالياً.

ونفى مكتبها بشكل قاطع الأخبار التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور حالتها الصحية.