فن ومشاهير

ستيفاني صليبا مصابة بـ”كورونا”

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 07:28 مساءً - منذ 20 دقيقة

آخر تحديث: 8 - مارس - 2021 7:06 مساءً

ستيفاني صليبا

أصيبت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا بفيروس وهي تخضع للحجر المنزلي منذ نحو أسبوع.

وأكد المكتب الإعلامي للممثلة ستيفاني صليبا إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيراً الى انها تخضع للعزل المنزلي منذ نحو أسبوع وأنها بصحة جيدة.

وطمأن المكتب الإعلامي محبي صليبا مؤكداً أنها تخطت المرحلة الصعبة لكورونا وأنها بحالة جيدة وتتماثل للشفاء حالياً.

ونفى مكتبها بشكل قاطع الأخبار التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور حالتها الصحية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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