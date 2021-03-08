طليقة الملياردير جيف بيزوس تتزوج من أستاذ مدرسة!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 07:28 مساءً - منذ 27 دقيقة

دخلت المليارديرة ماكنزي سكوت، التي أصبحت واحدة من أغنى نساء العالم بعد طلاقها من مؤسس ”أمازون“ جيف بيزوس، القفص الذهبي مجددا، وفق مذكرة على موقع ”غيفينغ بليدج“.

وكتب دان جويت زوج ماكنزي الجديد في المذكرة: ”والآن، أصبحت متزوجا واحدة من أكثر الأشخاص كرما وطيبة، وأنضم إليها في التزامها توظيف ثروة مالية هائلة في مساعدة الآخرين“.

ودان جويت هو أستاذ علوم في مدرسة لايكسايد الخاصة في سياتل (شمال غرب الولايات المتحدة)، وفقا لصحيفة ”وول ستريت جورنال“ التي كانت أول من لاحظ المنشور.

وبحسب مجلة ”فوربس“، فإن هذه المدرسة، التي ارتادها بيل غيتس، هي المؤسسة التي يتعلم فيها أطفال جيف بيزوس وماكنزي سكوت.

وتشجع مبادرة ”غيفينغ بليدج“ أثرياء العالم على التبرع بأكثر من نصف ثرواتهم للمنظمات الخيرية، وقد تعهدت سكوت بالتبرع بنصف ثروتها للجمعيات الخيرية.

وكشفت ماكنزي سكوت، وهي روائية أيضا، في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، أنها تبرعت بأكثر من 4 مليارات دولار إلى 384 جمعية في الأشهر الأربعة السابقة، ليصل إجمالي تبرعاتها إلى حوالي 6 مليارات دولار.

ويأتي جزء كبير من ثروة سكوت، البالغة من العمر 50 عاما، من العائدات التي حصلت عليها بعد طلاقها من جيف بيزوس، في شهر تموز/يوليو من عام 2019، وبلغت حينها 38 مليار دولار على شكل أسهم في ”أمازون“.

وسجلت ثروتها ازديادا كبيرا مع ارتفاع سعر سهم المجموعة العملاقة في التجارة الإلكترونية في وول ستريت.

وبحسب تصنيف ”بلومبرغ“ لأصحاب المليارات، تبلغ ثروة ماكنزي سكوت 53,5 مليار دولار، ما يجعلها في المرتبة 22 على قائمة أثرى أثرياء العالم.