” بدي استغل بيي” … نجل صباح فخري يشتم نجوم الفن ويثير ضجة واسعة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 07:28 مساءً - منذ 44 دقيقة

آخر تحديث: 8 - مارس - 2021 6:44 مساءً

شن نجل صباح فخري أنس صباح فخري هجوما لاذعا على عدد من النجوم والفنانين بينهم سمير جركس وشادي جميل والشاعر الحلبي صفوح شغالة.

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يمثل برومو لحلقة استضافته في برنامج “شو القصة” مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات على قناة “لنا” الفضائية، واعتبرت الصفحات أن الانتقاد جاء “بشكل لاذع ومسيء للأدب” لقامات فنية حلبية شهيرة.

فقد نعت أنس صباح فخري الفنان شادي جميل بكونه ليس لديه معرفة وعلم بالموسيقى، وقال “شادي جميل ما بيعرف موسيقى”.

كما وصف سمير جركس بوصف خادش للحياء، لترد عليه المذيعة باستغراب قائلة “أكبر منك الزلمة”، فكان رده قاسيا ومسيئا بشكل كبير . وأشار إلى الشاعر الحلبي صفوح شغالة فقال “مين هاد صفوح شغالة شو بيشتغل”.

كما نعت النجوم الكبار بكونهم “أقزام”، فقال “أقزام هدول، يجي يتطاولوا علي أنا”.

وقال أيضا: “راغب علامة ما زال حافظ شو قلو صباح فخري”.

وفي نهاية المقطع، قال الشاب أنس فخري “بدك تحكي مع أساتذة بتتأدب، ويلي مو عاجبو انشالله ستين عمرو”.

وبحسب موقع “سبوت ميديا”، وفقد أثار انتشار المقطع موجة كبيرة من الانتقادات تطال أنس و تصريحاته وتطاوله على رموز وقامات فنية وتحول الفيديو لتريند بين فنانين سوريا الذين هاجموا أنس بسبب تصريحاته.