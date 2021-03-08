نجم بوليوود يصدم الجمهور بعد حديثه عن عادل إمام وعمر الشريف

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 07:28 مساءً - منذ 59 دقيقة

آخر تحديث: 8 - مارس - 2021 6:34 مساءً

كشفت صحيفة مصرية عن تفاصيل زيارة أحد أبطال ونجوم بوليوود إلى مصر والتصريحات التي أدلى بها في تلك الزيارة، خصوصا حول النجم المصري عادل إمام.

زار نجم بوليوود، أميتاب باشتان، صاحب المسيرة الطويلة في الفن والتمثيل التي تمتد لأكثر من 40 عاما مع رصيد كبير من الأفلام العالمية التي تصل لحوالي 150 فيلما.

وبحسب صحيفة “المصري اليوم”، فقد صور نجم بوليوود بعض مشاهد فيلمه “المغامر الأخير” في مصر، وتحديدا في منطقة الأهرامات المصرية في عام 1986.

ونظمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي أسبوعا لأفلام الممثل الهندي الشهير، الذي عد في وقتها من أعظم الممثلين في الهند في ثمانينات القرن الماضي.

وأشارت الصحيفة المصرية إلى أن نجم بوليوود صدم الجميع عندما قال جملة عن النجمين عادل إمام وعمر الشريف.

وقال أميتاب باشتان، إنه لا يعرف شيئا عن السينما المصرية، لكن عندما شبهه أحد الصحفيين بالفنان عادل إمام، صدم الجميع عندما قال “من هو عادل إمام؟”.

وأشار بطل بوليوود إلى أنه “لا يعرف سوى عمر الشريف فقط لتواجده في السينما العالمية، ولكنه يتمنى رؤية عادل إمام حيث يبدو من اهتمام الجماهير أنه نجم مصر الأول”، بحسب المصدر.