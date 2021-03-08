مدحت صالح يطرح ثالث أغنياته "وردي" مع The Music Hub

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"الخليج 365" من بيروت: طرح المغني المصري مدحت صالح ثالث أغنيات ألبومه الجديد "يتقال" وتحمل عنوان "وردي"، من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع موسيقي محمد شفيق.





وكان مدحت صالح طرح من قبل أغنيتن الأولى "جمالها حصري" من كلمات مؤمن راجح، ألحان، وليد نور، وتوزيع موسيقي إسلام فتحي، والثانية "نورتى قلبى" كلمات عمرو المصرى، وألحان نديم جمال، وتوزيع ومكس ماستر أسامة كمال.

يذكر إن الفنان مدحت صالح تعاقد مع منصة "The Music Hub"، لطرح ألبومه الجديد "يتقال" خلال العام الجارى، ويضم 15 أغنية يتم إطلاقها بشكل متتابع، وتعاون "صالح" في الألبوم مع مجموعة مميزة من الشعراء والمحلنين والموزعين لتقديم أشكال موسيقية مختلفة في عمله الذي يعيده الى الساحة الغنائية.