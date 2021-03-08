بالفيديو.. وجيه صقر: لن يتحسن وضع لبنان في ظل وجود “حزب الله” الإرهابي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 06:10 مساءً - منذ 22 دقيقة

آخر تحديث: 8 - مارس - 2021 5:51 مساءً

شارك الممثل اللبناني وجيه صقر في الاحتجاجات التي تعم المناطق اللبنانية، ومن جبيل تحدث لـ”صوت بيروت انترناشونال” حيث اكد انه لا يعترف برئيس الجمهورية ميشال عون، وتعليقاً على كلام الرئيس اليوم بأنه سيعمل على حل مشاكل اللبنانيين اجاب صقر “منذ اربع سنوات لا نسمع منه سوى الكلام من دون اي افعال، كل شيء يسير الى الوراء من الوضع الاقتصادي الى المالي وغيرهما، لذلك بالنسبة لي من الافضل ان يرحل”.

واضاف صقر في حديثه مع مراسل “صوت بيروت انترناشونال” ابراهيم فتفت “كنت اتمنى الا يعقد عون اجتماعاً اليوم وما صدر عنه من اننا نقوم بعمل تخريب” ووجه صقر عدة اسئلة الى عون “اليس اتفاق مار مخايل عملاً تخريبياً؟ تسليم البلد لايران وحزب الله الارهابي ليس عملاً تخريبياً؟ تهريب المواد الاولية المدعومة الى سوريا ليس عملاً تخريبياً؟ انفجار المرفأ ليس عملاً تخريبياً؟ وهو اي عون تقاعس عن التبليغ عن المواد المتفجرة” وتابع “من قتل لقمان سليم وجو بجاني اليس جميعنا يعلم من قتلهما، من قتل الرئيس رفيق الحريري والمحكمة الدولية اتهمته؟ من حاول اغتيال مي شدياق؟ من قتل النواب اليس الحزب؟ هناك طابور خامس يمتلك السلاح ينفذ الاغتيالات هو حزب الله، الحزب الارهابي بامتياز ومن خلفه ايران”.

واضاف صقر “ماذا ننتظر بعد، هل نختبئ خلف اصبعنا؟ عون مسؤول عن اتفاق مار مخايل، واما ان يكون في لبنان سلطة واحدة وسلاح واحد هو سلاح الجيش اللبناني واما لن يكون هناك لبنان، ونحمد الله ان البطريرك الراعي تحدث ونحن تحت عباءته وننفذ ما يقوله ولن نسكت عن اي شيء لا عن اخطاء الرئيس ولا على اخطاء السلطة” ولفت الى ان “الجميع يجب أن يحاكموا لأنهم خانوا الوطن، من الرئيس مرورا بالوزراء والنواب”، وحول رفض السفير الإيراني استدعاء وزير الخارجية اللبنانية له على خلفية ما جاء على قناة العالم الإيرانية بحق البطريرك مار بشار بطرس الراعي قال صقر ” يجب طرد السفير الإيراني من لبنان فورا لأن إيران تستبيح لبنان بفعل احتلالها له بواسطة حزب الله، وطالما يوجد في لبنان ما يسمى بحزب الله فنحن من سيء إلى أسوأ، لن يتحسن وضع البلد في ظل وجوده، أين القرارت الدولية مثل 1959 و 1701 ؟ يجب تنفيذها فورا، ماذا فعل الرئيس ؟ أين الاستراتيجية الدفاعية التي وعدنا بها منذ وصوله للحكم ؟ دولارنا يتم تهريبه إلى سوريا، من يقوم بذلك ؟ طبعا حزب الله وكذلك موادنا المدعومة يتم تهريبها لتسيير وضع سوريا فمن أجل 12 مليون شخص، يتم تجويع 4 ملايين لبناني ، إلى متى سنسكت؟ لن نسكت ولو سندفع ثمن عدم سكوتنا الدم، لقمان سليم دفع دمه، والجميع يعرف من قتله، وبجاني أيضا دفع ثمن ما يمتلكه داخل كاميرته دما، وانا وغيري سندفع الدم، حتى لو تم اغتيالنا لكن يوجد بلد يجب أن يعيش ويستمر من أجل أولادنا والاجيال القادمة”.