محمد صلاح يبلغ ليفربول بالرحيل وهذه وجهته المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 06:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 8 - مارس - 2021 5:58 مساءً

قالت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الاثنين 8 مارس/آذار، إن الدولي المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، اتخذ قرارا بالرحيل عن الريدز خلال الصيف المقبل، كاشفا عن وجهته المقبلة.

وقال موقع “تودوفيتشاجيز” الإسباني، إن “صلاح أبلغ إدارة ليفربول أنه يريد الرحيل عن آنفيلد خلال الصيف المقبل، ولديه بالفعل وجهة سينضم إليها”

وأشار التقرير أن الوضع السيء الذي يعيشه ليفربول هذا الموسم على المستوى المحلي، ينذر بسوق انتقالات مفاجئ وقوي خلال الصيف.

وتكهن الموقع الإسباني، أنه من المرجح أنه ينتقل اللاعب المصري إلى إسبانيا وسط رغبته في اللعب لأحد ناديي ريال مدريد أو برشلونة، مضيفا أن “ريال مدريد قد يكون الوجهة الأقرب في ظل سعي الميرنغي عن لاعب هداف مميز”.

ويعاني ليفربول من تراجع نتائجه في البريميرليغ هذا الموسم، فحامل لقب الدوري الإنجليزي تراجع إلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري، بعدما تجمد رصيده عند النقطة 43، بعد خسارته بالأمس أمام فولهام بهدف دون رد.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي بريميرليج بصيد 17 هدفا يليه هاري كين لاعب توتنهام وبرونو فيرنانديش نجم مانشستر يونايتد بفارق هدف وحيد.