أسعار الذهب اليوم.. الدولار يدفع "النفيس" للنفق المظلم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصلت أسعار الذهب نزيف الخسائر، وفقدت نحو 1% من قيمتها اليوم الإثنين، وهو أدنى مستوى في 9 أشهر.

وتأثرت أسعار المعدن النفيس بصعود الدولار وبقاء عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة، وهو ما يقلص جاذبية المعدن النفيس.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1683.68 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أقل مستوى له منذ الثامن من يونيو/ حزيران الماضي، قبل أن يتعافى قليلا إلى 1691.40 دولار بحلول الساعة 1350 بتوقيت جرينتش.

ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1692.60 دولار للأوقية.

وقفز الدولار لأعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر بينما استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب أعلى مستوى في أكثر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين 1.3% إلى 1144.20 دولار للأوقية بينما انخفض البلاديوم 0.6% إلى 2324.30 دولار للأوقية واستقرت الفضة عند 25.18 دولار للأوقية.