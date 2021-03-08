شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى ودرة وناهد السباعى يحتفلن باليوم العالمى للمرأة: كل عام وأنت حرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت عددا من الفنانات باليوم العالمى للمرأة، الذى يوافق اليوم الاثنين، 8 مارس، متمنيات أن يكون عيد سعيدا عليهن، حيث قالت لقاء الخميسى، عبر ستورى حسابها على انستجرام: "كل لحظة وانتى طيبة.. كل لحظة وانتى قوية.. كل لحظة وانتى عنيدة.. كل لحظة وانتى مصدقة حلمك.. كل لحظة وانتى محققة هدفك.. كل لحظة وانتى واثقة من نفسك.. كل لحظة وانتى حنينة ومحبة وجميلة.. كل لحظة وانتى قلبك كبير.. كل لحظة وانتى سيدة نفسك وبيتك وحياتك وولادك وجوزك.. كل لحظة وانتى امرأة جميلة".



لقاء الخميسى

وكتبت درة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "كل سنة وأنت جميلة فى ضعفك وقوتك، كل عام وأنت مسالمة ومناضلة، كل عام وأنت صبورة ومثابرة، كل عام وأنت حرة وأبية ونقية القلب، كل عام وأنت طفلة وصبية وامرأة.. كل عام وأنت منبع الحب ومنتهاه.. كل عام وأنت فى كل يوم امرأة حقيقية جميلة".



درة

فيما نشرت الفنانة ناهد السباعى، صورة مع والدتها ناهد فريد شوقى، وبعض الأقارب والأصدقاء، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "يوم سعيد للمرأة، بارك الله فى كل النساء بجميع أنحاء العالم".



ناهد السباعى مع والدتها

واليوم العالمى للمرأة، هو مناسبة للتفكير فى التقدم وللدعوة إلى التغيير وللاحتفال بأعمال عوام النساء وشجاعتهن وثباتهن فى أداء أدوار استثنائية فى تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن.

ووفقا لموقع الأمم المتحدة، فإن العالم أحرز تقدما غير مسبوق فيما يتعلق بالمرأة ، إلا أن تحقيق المساواة بين الجنسين هو الهدف الذى لم تحققه أى دولة، فمع أننا هبطنا على القمر منذ خمسين عاما، واكتشفنا فى العقد الماضى أسلافا بشرية جديدة وتصوير ثقبا أسودا لأول مرة، مع ذلك، منعت القيود القانونية ما يزيد من مليارى ونصف المليار امرأة من اختيار الوظائف مثل الرجال، فضلا عن عدد البرلمانيات فى العالم قبل 2019 لم يكن يزيد عن 25%، ولم تزل واحدة من كل ثلاث نساء تعانى من العنف القائم على النوع الاجتماعى.