شكرا لقرائتكم خبر عن كارينا كابور تحتفل بيوم المرأة العالمى.. وتؤكد: لا يوجد شيء لا تستطيع النساء فعله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة العالمية كارينا كابور، على الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، الذى يوافق 8 مارس من كل عام، ووجهت رسالة دعم وتأييد للمرأة التي تعمل في كل المجالات.



كارينا كابور

ونشرت كابور صورة عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" صورة لها ولطفلها الثانى من زوجها الفنان سيف على خان، وعلقت على الصورة: "لايوجد شيء لا تستطيع النساء فعله اليوم، يوم سعيد للمرأة".



كارينا وطفلها

وكانت قد أنجبت الفنانة الهندية كارينا كابور طفلها الثاني من زوجها الفنان سيف علي خان، فبراير الماضى، حيث أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" إنجابها للطفل، قائلة: "21 / 2 / 2021.. إنه طفل رضيع .. تيم أصبح له أخ صغير "، إلا أنها لم تفصح عن اسمه، بينما انهالت التهاني عليها من قبل معجبيها على السوشيال ميديا.

وخلال الفترة الماضية، انتقلت الفنانة العالمية وزوجها سيف علي خان مع ابنهما تيمور إلى منزل جديد بالقرب من مسكنهم السابق، في ظل جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" الذي يتفشى في العديد من بلدان العالم.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة الهندية كارينا كابور، جمهورها ومعجبيها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، لقطات فيديو وصور تستعرض فيها بطنها في الأيام الأخيرة من الحمل، معلقة: "9 أشهر ويصبح قويا"، وبدت النجمة العالمية كارينا كابور، سعيدة في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر "إنستجرام"، حيث ظهرت وهي تتباهى بحملها، مرتدية ثوبا أزرق، بينما كانت تمسك بطنها وتنظر إليها ثم تتجه عيناها نحو الكاميرا.