وفاة لارس جوران بتروف بسبب إصابته بمرض السرطان.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - توفى النجم العالمى Lars-Göran Petrov "لارس جوران بتروف" نجم فرقة الميتال السويدية "Entombed A.D"، وذلك بعد أقل من عام من تشخيص إصابته بمرض السرطان.

فى العام الماضى أخبر بيتروف المعجبين أن الأطباء كانوا يحاولون "السيطرة" على سرطان القناة المرارية عن طريق تلقى العلاج الكيميائى، لكنهم أكدوا أنه المرحلة التي وصلت اليها الحالة أصبحت غير قابلة للشفاء.



لارس جوران بتروف

أكد زملاء لارس جوران بتروف خبر وفاته فى بيان عاطفى نُشر على وسائل التواصل الاجتماعى الخاصة بالفريق الشهير، حيث جاء فى البيان: "نشعر بحالة من الدمار عندما نعلن أن صديقنا الحبيب لارس جوران بيتروف قد تركنا".

"أخونا القائد والمغنى ذهب فى رحلة أخرى الليلة الماضية، ببالغ الحزن أن نعلن أن لارس جوران بيتروف قد رحل عنا.. لقد كان صديقا رائعا، وشخص استطاع أن يؤثر فى الكثير من الناس.. لقد غير حياة الكثير من خلال صوته وموسيقاه وشخصيته الفريدة".

يذكر أن فريق "Entombed A.D" الذى أنطلق عام 2014 قدم عددا كبيرا من الأعمال الغنائية الناجحة و من أبرزها: "The Winner Has Lost" و"Kill to Live"، وغيرهم .