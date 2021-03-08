شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى علاء وميريام فارس تحتفلن باليوم العالمى للمرأة.. وهانى عادل يشارك بصورة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن، على الاحتفال بمناسبة اليوم العالمى للمرأة الذى يوافق اليوم 8 مارس من كل عام، حي نشرت الكاتبة إنجى علاء زوجة الفنان يوسف الشريف، تدوينه عبر حسابها على "تويتر"، قالت فيها: "تحية لكل سيدة تحارب من أجل تحقيق كيانها واحترام أحاسيسها، تعمل من أجل استقرار بيتها أو استكمال دراستها أو اتقان عملها، فهي تحارب من اجل البحث عن ذاتها، وصى عليكِ الرسول بالخير فلا تستسلمي، كلنا نحارب وكلنا معكِ، كل سنة وكل سيدة مجبورة الخاطر".



انجى علاء



انجى علاء

فيما نشرت الفنانة ميريام فارس، تغريده عبر "تويتر" للاحتفال باليوم العالمى للمرأة، وكتبت: "أنا أم.. أنا زوجة.. أنا ابنة.. أنا أخت.. أنا حبيبة.. أنا صديقة.. أنا عاملة.. أنا قوية.. أنا امرأة".



ميريام فارس

بدروه، نشر الفنان هانى عادل، صورة تجمعه مع والدته الراحلة، عبر حسابه على موقع "انستجرام"، وطلب من متابعيه الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.



هانى عادل على انستجرام

وعلق على الصورة: "كل سنة وكل البنات والسيدات السناجل والمرتبطين والأمهات بخير.. انتوا الحياة والسكن والحب.. ادعوا لأمي بالرحمة وادخلوا احضنوا وبوسوا امهاتكم وقولوهم بصراحه بنحبكم".



والدته هانى عادل

ويشار إلى أنه فى عام 1945، أصبح ميثاق الأمم المتحدة أول وثيقة دولية تؤكد مبدأ المساواة بين النساء والرجال، واحتفلت الأمم المتحدة بأول يوم دولى رسمى للمرأة فى 8 مارس خلال السنة الدولية للمرأة فى عام 1975، وبعد ذلك بعامين، فى ديسمبر 1977، اعتمدت الجمعية العامة قرارًا يقضى بإعلان يوم الأمم المتحدة لحقوق المرأة والسلام الدولى فى أى يوم من السنة من قبل الدول الأعضاء، وفقا لتقاليدها التاريخية والوطنية.

وقد بدأ اليوم الدولى للمرأة لأول مرة جراء أنشطة الحركات العمالية فى مطلع القرن العشرين فى أمريكا الشمالية وأوروبا، فيما تم الاحتفال باليوم الوطنى الأول للمرأة فى الولايات المتحدة فى 28 فبراير 1909، الذى خصصه الحزب الاشتراكى الأمريكى تكريما لإضراب العاملات فى مجال الألبسة عام 1908 فى نيويورك، حيث احتجت النساء على ظروف العمل القاسية.

ويعد اليوم الدولى للمرأة مناسبة للاحتفال بالتقدم المحرز فى مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وأيضاً للتفكير النقدى فى تلك الإنجازات، والسعى إلى تحقيق زخم أكبر نحو المساواة بين الجنسين فى جميع أنحاء العالم.