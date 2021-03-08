شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس عز الدين تعلن تعافيها من كورونا وتجرى أشعة على الرئة بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة إيناس عز الدين، تعافيها من فيروس كورونا، بعد 18 يوما قضتها في العزل المنزلى، موضحة لـ"الخليج 365" أنها أجرت مسحة جديدة وجاءت نتيجتها سلبية وأصبحت قادرة على التعامل مع الناس مرة أخرى مشيرة إلى أنها رغم تعافيها من الفيروس إلا أنها تستعد لعمل بعض الأشعة على الصدر والرئة بعد أسبوع للاطمئنان أكثر.



ايناس عز الدين

وعانت إيناس عز الدين منذ إصابتها بفيروس كورونا، بسبب الأعراض القوية التي عانت منها مثل ضيف التنفس وارتفاع في درجة الحرارة ورشح، حيث قالت لـ"الخليج 365" بعد إصابتها: كنت أعانى من رشح وسخونية وتكسير بالعظم الآن، وأغمى عليّ من شد التعب، ولم أقدر على النوم واتبعت بروتوكول العلاج حتى تعافيت".



الفنانة ايناس عز الدين

يذكر أن الفنانة إيناس عز الدين بعيدة عن المشاركة في أعمال فينة منذ عاملين وتحديدًا بعد تعرضها لحادث على طريق العلمين خلال شهر سبتمبر من عام 2018، وتسبب في انقلاب سيارتها أكثر من مرة، وإصابتها بكدمات وجروح وكسور بسيطة وإجرائها أكثر من عملية في ذراعها ومازالت تتعافى من آثار الحادث بإجراء علاج طبيعى على ذراعها.



ايناس عز الدين فى صورة بعد اصابتها فى الحادث

وكان آخر أعمال ايناس عز الدين الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" بطولة عبلة كامل ورياض الخولى ورامى وحيد وضياء عبد الخالق وراندا البحيرى وأميرة هانى، وكريم كوجك وماجد الشريف، وأحمد بدير ورانيا فريد شوقى وأحمد سلامة ونرمين ماهر، وايمان سلامة، ومن تأليف مجدى صابر، وإخراج مصطفى الشال.