ماذا فعل يوسف شعبان وابنة الأميرة فوزية بعد رفض الأسرة المالكة زواجهما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشفت "سايناي" ابنة الفنان يوسف شعبان، في أول ظهور لها عن تفاصيل علاقته بابنة الأميرة فوزية، نادية إسماعيل بك شيرين وقصة زواجهما.

وقالت سايناي، خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية "لميس الحديدي"، المعروض على قناة "أون"، إن طلب يوسف شعبان الزواج من "نادية"، قوبل بالرفض من الأسرة المالكة: "العيلة كانت رافضة جدا وكان عندهم حق مش عشان حاجة بس عشان في الزواج لازم الشخصيات تبقى متكافئة".

وأضافت: "هو راح اتقدم لجدي إسماعيل بك شيرين آخر وزير حربية في عهد الملك فاروق، في الإسكندرية اتقدم واترفض، جدي قاله مش هينفع وفرق السن كان كبير بابا أكبر منها بـ20 سنة تقريبًا".

وتابعت: "بس هما حبوا بعض وأصروا على الزواج ومعملوش فرح خالص، كان احتفال بسيط كدا في البيت".

ورحل يوسف شعبان في 28 فبراير الماضي، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ولد النجم الكبير في حي شبرا بالقاهرة 16 يوليو 1931، درس في كلية الحقوق التابعة لجامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، ومن بعدها سحب أوراقه من الكلية وهو في السنة الثالثة لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج منه في عام 1962.

ومن أبرز مشاركات الفنان الكبير السينمائية: "ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، معبودة الجماهير، مراتي مدير عام"، كما قدّم للتليفزيون العديد من المسلسلات المتميزة، منها: "الشهد والدموع، الوتد، الضوء الشارد، المال والبنون" وغيرها.

آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.